Tres libros feministas para leer durante la cuarentena

En tiempos de cuarentena por el coronavirus, mucha gente se refugia en la lectura.

Una buena opción para las personas que quieren comprender el feminismo son estos tres libros, de autoras de distinta nacionalidad:

Todos deberíamos ser feministas

Escrito por Chimamanda Ngozi Adichie‎: el libro es un ensayo adaptado a partir de una viral charla en TedTalks.

La autora, procedente de Nigeria, cuenta todos los avatares a los que se vio sometida por el hecho de ser mujer y las dificultades que sufrió en su país.

"He decidido no volver a avergonzarme de mi femineidad. Y quiero que me respeten siendo tan femenina como soy. Porque lo merezco. Soy femenina. Me gusta la política y la Historia y cuando más feliz soy es cuando estoy teniendo una buena discusión intelectual. Soy femenina. Felizmente femenina. Me gustan los tacones altos y probar pintalabios".

Libro de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, escrito tras una aclamada conferencia en TEDXEuston. - Instagram

Son algunas de las frases que recoge este aclamado ensayo.

La autora, ya obtuvo el Commonwealth Writers' Prize for Best First Book 2003, al mejor primer libro por La flor púrpura, en 2003.

Feminismo para principiantes

Escrito por Nuria Varela: Varela es una periodista y escritora militante feminista y en este libro recoge todas las dudas más elementales que se plantea alguien con interés en el feminismo.

Feminismo para principiantes, de la autora Nuria Varela. - Facebook

Recoge la historia de las sufragistas, de las comparaciones del marxismo con el feminismo y recorre las distintas olas del movimiento.

Varela, ha publicado más libros referentes de la materia como "Cansadas", que habla de micromachismos, el mito de la belleza y las nuevas y sutiles formas de discriminación a la mujer.

"Sucias de caucho"

Una antología de cuentos escritos por las argentinas Julieta Halac, Flor Canosa, Ingrid Sarchman, Julia Narcy, Jimena Ruth Rodriguez, Leticia Martin, Natalia Gauna, Carolina Carrillo y Mercedes Dellatorre.

Libro escrito por varias autoras argentinas que cuestionan los prejuicios del fútbol con las mujeres. - Instagram

Los cuentos, abarcan la relación entre el fútbol y la mujer.

“Creo entender recién ahora por qué estaba tácitamente prohibido para nosotras. Este deporte es liberador, empoderante. Es fraternizante”, escribe Julieta Halac en el cuento“Vedadas“.

