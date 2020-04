Moria Casán apoyó a Leticia Brédice tras anunciar que fue maltratada por su expareja

La actriz Leticia Brédice denunció por stories de Instagram a su exnovio, Federico Parrilla, por maltratos y de haberle robado una camioneta.

“El espíritu de @alohabelu se apoderó de mí…y vos, ladrón, de mi camioneta. Dale pibe…tratas mal, cortas el teléfono. Mala gente, es de mi hijo”, escribió Brédice en sus redes.

La vedette y presentadora Moira Casán, que actualmente con 73 años cumple cuarentena en su casa apoyó públicamente en Instagram a Brédice.

En un último posteo, la actriz se desahogó sobre la supuesta violencia machista que sufre por parte de Parrilla.

“Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras". Le sumó al texto una captura de pantalla de una conversación que habría tenido con él.

“Reina, atrévete sin temor, hoy estuve conectada todo el día con vos porque me puse el foulard tan especial que me regalaste. Adelante, no caigas una vez más en tu propia trampa”, escribió.

"Se te admira, se te quiere y respeta!!! #EVOLUCION en el nuevo mundo que YA estamos transitando, el Talmud dice: ¿quién sino Yo? ¿cuándo sino ahora?, prosiguió la diva.

La vedette y presentadora Moria Casán expresó públicamente su apoyo en Instagram, compartiendo una noticia que hablaba de la denuncia por maltratos de Bredice a su expareja. Casán

Casán con sus palabras hace referencia a que Bredice ya había acusado en otras ocasiones a Parrilla.

"Me ofendés, me decís lo peor. Así no me hablás más. Me cansaste, mala leche”, había escrito en sus redes para proseguir con palabras más fuertes:

“Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines, fue el descargo de Bredice en octubre de 2019.

Al cabo de unas horas, la actriz borró el contenido y se desdijo, pidiendo perdón públicamente y decidió continuar con la relación.

No te pierdas el video en