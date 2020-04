Fallece el cantante country John Prine a causa del coronavirus

John Prine, cantautor estadounidense de música country, autor de canciones como "Angel from Montgomery", "Sam Stone", "Hello in There" y muchas otras, murió el martes a la edad de 73 años luego de complicaciones por el coronavirus Covid-19.

Su familia anunció su muerte por complicaciones del coronavirus; Murió en el Vanderbilt University Medical Center en Nashville, Tennessee.

Su esposa, Fiona, dijo el mes pasado que había dado positivo por COVID-19 y que desde entonces se recuperó, pero su esposo fue hospitalizado el 26 de marzo con síntomas de la enfermedad. Lo pusieron en un respirador y permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante varios días.

El impresionante relato de una colombiana con coronavirus La mujer salió a dar su testimonio en donde dijo que estuvo en cuidados intensivos por cuatro días.

Ganador de un Grammy a principios de este año, John Prine era un virtuoso de la música country. Él cantó sus letras conversacionales con una voz áspera por una vida de mala suerte, particularmente después de que el cáncer de garganta lo dejó con una mandíbula desfigurada.

No es la primera celebridad que muere a causa del Covid-19. Los contagios se han aumentado en el mundo y están en la búsqueda frenética de una vacuna. Mientras, las autoridades aconsejan a las personas quedarse en casa y así reducir la cantidad de contagiados.

Te recomendamos en video