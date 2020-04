7 razones que explican por qué Hugo López-Gatell se ha vuelto tan querido

Es un médico cirujano especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología. Es el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México.

Ha sido el encargado de dar las conferencias nocturnas, resolver las dudas de los periodistas, y mantener al tanto en redes sociales a la población mexicana.

Sus frases como "no salgas de casa" se han vuelto memes, stickers, y rondan por redes sociales.

Mi papá: Voy a ir al super, se me olvido comprar chile valentina

Alfaro: NO SALGAS

Lopez-Gatell: NO SALGAS

Yo: NO SALGAS

Mi papá: pic.twitter.com/E3VUmPreBK

— Rojo de J balvin (@Annnavc) March 31, 2020