¿Abril empezó con la caída de un meteorito en Nigeria?: la verdad tras los videos que circulan en redes sociales

Nigeria está prácticamente al otro lado del mundo y enfrenta problemas graves por la crisis del coronavirus, sin embargo, en las redes sociales están todos hablando del país africano por la caída de un meteorito que habría destruido más de un centenar de viviendas y provocado al menos 13 muertos.

La información aparece vinculada a la compleja situación que está ocurriendo en Ecuador, donde los cadáveres de las personas fallecidas por covid-19 se acumulan en las calles.

Sin embargo y tras una rápida búsqueda, la noticia y la alerta compartida, por el meteorito que habría caído este 1 de abril, es falsa.

En primer lugar todo habría ocurrido el pasado fin de semana y no este miércoles, al menos así lo reportó un usuario de Twitter que el sábado 27 de marzo compartió un video del agujero que habría dejado el artefacto espacial.

El meteorito habría caído en la localidad de Akurre, capital del estado de Ondo, donde la explosión habría causado un profundo cráter, aunque según los testigos el elemento rápidamente había sido extraído por las autoridades.

Ante las especulaciones, el gobernador del estado de Ondo, Arakunrin Akeredolu, se trasaldó al lugar y explicó a través de su cuenta de Twitter que la información era falsa.

"Veo que muchas personas desearían que esta incidencia de Akure fuera un meteorito. Aunque la teoría de la conspiración suena intrigante, agradecemos a Dios que este no fuera el caso, de lo contrario estaríamos escuchando sobre múltiples zonas de impacto y muchas muertes. Felicitaciones a la policía por manejar bien la situación", escribió.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn't the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.

Kudos to the Police for managing the situation well.

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020