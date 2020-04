Ecuatoriana en Corea cuenta cómo se frenó el contagio de Covid-19 sin restricciones de movilidad

Andrea Romo es una ambateña que vive actualmente en Corea y narró en su cuenta de Twitter sobre cómo logró pasar la cuarentena, nada comparada a la que se vive en Ecuador, porque allá no se restringió la movilidad.

Andrea dijo que nunca se les obligó a cumplir la cuarentena, sin embargo el nivel cultural de Corea resulta un ejemplo para frenar el coronavirus en dicha localidad.

En el caso de la ecuatoriana, desde el pasado 25 de febrero solo había salido al supermercado o a algún restaurante para llevar comida.

Ella nunca se contagió en su escuela ni tampoco sus compañeros. "Yo vivo en un dormitorio de la escuela en la que estudio y aquí vivimos alrededor de 150 estudiantes internacionales.

En el hilo de narración enfatiza las buenas prácticas de empresas, autoridades y de la misma ciudadanía.

"Les voy a contar las medidas que tomó Korea y la cuarentena. No restringió la movilidad, no cerró fronteras, no cerró ciudades, no se paralizó al 100%.