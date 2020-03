Sacerdote italiano murió de coronavirus luego de ceder su respirador a un joven desconocido

Una de las historias más conmovedoras que ha dejado la pandemia mundial por coronavirus llega procedente desde Italia, uno de los puntos más álgidos de la enfermedad. Allí el sarcedote Giuseppe Berardelli se sacrificó por un paciente más joven y luego murió a sus 72 años.

Precisamente el país europeo suma más de 6.000 fallecidos y 63.927 contagiados, de los cuales se han recuperado 7.432 personas, pero aún sigue empeorándose el panorama porque no se detienen los infectados.

El párroco de la pequeña localidad de Casnigo murió en el hospital de Lovere, cerca de Bérgamo, uno de las regiones más afectadas. Esto sucedió luego de luchar durante varios días contra el COVID-19 y padecer dificultades respiratorias. Como en el centro de salud no había suficientes respiradores, sus feligreses hicieron una colecta y le compraron el artefacto.

No obstante el religioso se enteró que había un paciente más joven que lo necesitaba, al cual presuntamente no conocía, así que decidió hacerle la donación y esto ocasionó su muerte, según lo que reseñó el diario italiano Araberara.

Sus restos mortales fueron devueltos al pueblo de 3.500 habitantes donde residía para que los fieles pudieran despedirse del sacerdote, uno de los héroes que ha dejado la lucha humanitaria alrededor del mundo para salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

This priest, Suffering from the coronavirus, gave up his ventilator to give to a younger patient and has died. His name was Don Giuseppe Berardelli. He was 72 years old, from Bergamo. pic.twitter.com/3N1ONtxFjO

Ahí fue aplaudido por la comunidad desde sus balcones, debido al riesgo inminente que existe de contagio y que les prohibió realizar un funeral tradicional como dicta la iglesia católica.

This was Don Giuseppe Berardelli.

Don Giuseppe was a priest who loved smiles and motorcycles. When he got infected, he let someone else use his respiratory unit. He died of #COVIDー19.

You may not believe in a god, but believe in this man's kindness and sacrifice. #StayAtHome pic.twitter.com/JrstirBJOC

