Pamela Díaz y tatuaje que se hizo su hija junto a pololo: "idiotas"

Pamela Díaz muy rara vez se refiere a su círculo familiar, lo hizo hace algunas semanas a través de nuestro medio al especularse que su hija mayor contraería matrimonio con su joven pololo y esta vez lo realizó nuevamente al ser una de las invitadas al programa de Canal 13 "Sigamos de Largo", donde le preguntaron por el particular tatuaje que se hizo la joven pareja en conjunto.

En el programa de Sergio Lagos le preguntaron a la fiera cómo se tomó la noticia de que Trinidad, de 18 años, se había tatuado junto a su pololo con el fin de sellar su amor, a lo que no dudó en responder con un rotundo "idiotas".

En medio de la conversación confirmó que su hija no lleva más de 9 meses de relación y aprovechó de comentar como fue que se dio el diálogo cuando le pidió permiso para tatuarse. “La Trini me pidió hacerse un tatuaje hace como dos años atrás y yo le dije ‘pucha, un tatuaje todavía no. Más grande creo yo’. Y ella decía ‘cuando tenga 18 me lo voy a hacer’ y le dije ‘ya a los 18 háztelo’, me tenía hasta acá (levantó la mano sobre la cabeza). Y se lo hizo, y yo le dije ‘pero era un tatúate tu po’ y me dice ‘me lo hice yo po’. (…) Y ahí me dieron ganas de ahorcarla pero es mi hija, la amo”, manifestó la modelo sorprendida de cómo ha dado que hablar su hija últimamente en los medios.