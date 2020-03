Acompáñame a ver esta triste historia…

Érase una vez una tuitera llamada Andrea, que como muchos bogotanos que creen que el COVID-19 es una gripita y no un virus letal que ha matado a más de 11 mil personas a nivel mundial, se fue de puente en vez de cumplir con el simulacro de aislamiento obligatorio que implementó Claudia López. Le dan palo en redes a mujer que incumplió aislamiento y se fue de paseo

Esto, con el fin de NO HACER LO MISMO QUE LOS ITALIANOS: llevar el virus potencial al resto del país, para variar.

Pues bien, la alcaldesa dijo que la gente que salió no puede regresar el lunes. Y acá comienzan los lamentos de esta tuitera.

Comenzó pidiendo a Duque "orden" para que los dejaran volver. Y otras exigencias tan absurdas como quitar una cuarentena que salvaría a millones de residentes de la capital. Le dan palo en redes a mujer que incumplió aislamiento y se fue de paseo

#DuqueResponda Ole y para los que nos fuimos de puente que vamos a hacer? Denos una respuesta, no pueden empezar cuarentena el martes háganlo la siguiente semana ineptos irresponsables

#DuqueResponda venga será que me dicen para los que nos fuimos de puente que vamos a hacer? Levanten ese simulacro o quiten cuarentena necesitamos volver no sean estúpidos irresponsables

ERA OBVIA LA RESPUESTA DE LA GENTE. Que no para de comentarle. Dejamos algunas de las respuestas más amables:

Paila. Por irresponsables. No se trataba de “salir de puente”. NO SON VACACIONES, esto es un asunto serio.

JAJAJAJAJAJAJAJAJA ay vea, no sea descarada. ¿O es que acaso el gobierno le dijo que se fuera de paseo?

Pero no teniendo suficiente, siguió insistiendo. Dice que representa a varias familias y que es el colmo que la odien tanto. Le exige a la alcaldesa que contravenga órdenes presidenciales para ella regresar. También, que es pura envidia.

Y la gente siguió respondiendo.

Ella pide empatía. Claro, no merecería respuestas tan duras a no ser porque su irresponsabilidad y la de muchos como ella aumentan el riesgo de contagio.

Y en pueblos donde no hay puestos de salud medianamente decentes, para variar. Como en Melgar, donde no les dejaron pasar.

Sólo para aclarar, mientras los peajes sean abierto el martes no hay lío. En Melgar no nos dejaron entrar para ir a Bogotá y ahora tenemos que pasar la noche en otro lado. Esperamos mejor gestión la próxima vez. Buenas noches a todos.

Quizás después de las miles de respuestas de indignación, aclaró que no estaba en cntra de la cuarentena y que solo cuidaba a una familia.

Sólo para aclarar no me fui de paseo, como hace ver mucha gente aquí, sino a cuidar a una familiaa, se hará lo posible por volver o quedarnos con ellos… Cuídense todos y quédense en sus casas. 🍃

La gente no le cree, era obvio. Entonces procedió a dar el mismo discurso de "cuidémonos entre todos" cuando es obvio que ella fue la primera en justificar su salida.

A ver, a ver. Yo no estoy en contra de la cuarentena de Duque él debió implementarla hace mucho. Lo que deberían declinar es el simulacro, muchas personas que viven en Bogotá necesitan regresar es todo. Otros departamentos tienen restricciones

Ya no es necesario que lo hagan por nosotros (vamos a quedarnos dónde nuestra familia en tierra caliente) pero sí por las miles de familia del día a día que salieron de Bogotá por alguna razón que conocemos

Espero que se tomen más acciones y prevenciones en diferentes sitios para que no se propague el virus , a la gobernación sólo le digo que no sea irresponsable la próxima vez. Hay que pensar en todos, no sólo en una parte de la población

— Andrea (@andreaydavidm) March 21, 2020