Cuarentena preventiva en zona oriente: Las Condes, La Reina y Vitacura inician medida este sábado

El alcalde Joaquín Lavín informó hoy mencionó que las comunas de Las Condes, La Reina y Vitacura entran en una cuarentena preventiva y se ponen a disposición del Ministerio de Salud para cerrar la zona oriente de la capital, lugares donde se concentran los contagios de Coronavirus Covid-19.

El jefe comunal solicitó a los vecinos de su comuna y del sector oriente «que soliciten» a las personas que no viven en las comunas del sector oriente de la capital a no ejercer servicios, lo mismo con los supermercados para que prioricen a personas que viven en este sector de la capital para trabajar. También hizo un llamado a que otras funciones que no sean imprescindibles no sean solicitadas.

"A partir del sábado se practicará una cuarentena más rigurosa que la que ya los vecinos han decidido hacer. Seguridad ciudadana, utilizando diversos medios, entre ellos los parlantes, reforzará el llamado a los vecinos de la comuna". Eso sí, hizo hincapié que quienes deban vacunarse o tengan otros motivos mayores sí podrían trasladarse.

Sobre los habitantes mayores de 75 años que no sean abastecidos de mercadería por sus hijos y sus nietos, dijo que los municipios colaborarán en el reparto de productos.

🔴 AHORA – Lavín: "Si es necesario cerrar la zona oriente como una medida intermedia antes del resto de la RM, dada la cantidad de contagios que hay acá, que cuente con nosotros, pero esa es una medida que tiene que tomar la autoridad sanitaria" https://t.co/8y3iZ0NfEc pic.twitter.com/8MaQLI1IhO — CNN Chile (@CNNChile) March 20, 2020

