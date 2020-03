Estrenos de Netflix para abril: estas son las series y películas que llegan a la plataforma

Llegó la lista de lo nuevo de Netflix para el mes de abril. Te contamos los estrenos para que tengas preparado el pop corn y el espacio en el sillón.

Series con nuevas temporadas

En abril vuelve con su tercera temporada La Casa de las Flores, comedia negra sobre una familia adinerada llena de secretos, en la Ciudad de México. Retorna también la cuarta parte de La Casa de Papel, pero cuidado. ​Más de una vida corre peligro. El plan del Profesor comienza a desmoronarse, y los ladrones se enfrentan a enemigos tanto dentro como fuera del Banco de España.

Otra que vuelve, con su cuarta temporada, es The Last Kingdom. Mientras Eduardo y Aethelflaed discuten por el futuro de Mercia y el sueño de su padre de una Inglaterra unida, Uhtred busca recuperar su derecho de nacimiento. Además, se estrenará la segunda temporada de la serie de Ricky Gervais After Life: Más allá de mi Mujer. Aunque sigue de luto por Lisa y le cuesta dar vuelta la página, Tony muestra un poco de compasión y empieza a llevarse mejor con quienes lo rodean. También, con su segunda temporada, podrás ver El Dragón: El regreso de un Guerrero. Héctor sigue una pista sobre el asesinato de su hermana. Miguel planea introducir una nueva droga, y Valentín usa a Chisca para robar el prototipo.

Series nuevas

El 20 de abril se estrena en Netflix El ingrediente secreto: Cannabis. Los chefs compiten para hacer volar a los anfitriones e invitados especiales con la más alta cocina, integrando cannabis a través de delicias a base de hierba, THC y CBD. El 27 llega Mindy Kaling con Yo Nunca, una comedia sobre una adolescente indio-estadounidense que navega la difícil transición hacia la edad adulta. Inspirada en la infancia de la propia Kaling.

El 29 podrás ver Hora de comer con Nadiya. En este programa de cocina, Nadiya Hussain sirve deliciosos atajos, ingredientes esenciales y favoritos rápidos, ideales para las familias de hoy. Y si te gusta la cerveza, el día 10 de abril estáte atento al estreno de Brews Brothers. Saben todo sobre la elaboración de cerveza artesanal, pero de mantener una buena relación fraternal no tienen ni la más pálida idea.

Películas

Si te puso feliz el regreso de la serie La Casa de Papel, esto será la guinda de la torta. El 3 de abril se estrena La Casa de Papel: El Fenómeno, película que revela cómo y por qué la serie española que encendió una chispa de entusiasmo en todo el mundo en torno a un adorable grupo de ladrones y su profesor.

Si te faltaba tu dosis mensual de Chris Hemsworth, este mes se soluciona. El 24 llega al catálogo de Netflix la película Misión de Rescate, donde Thor interpreta a Tyler Rake, un mercenario intrépido cuya próxima misión imposible es rescatar al hijo de un criminal internacional que está tras las rejas.

Si lo tuyo es lo romántico, no te pierdas el 10 de abril Amor. Boda. Azar. En diferentes versiones del mismo día, Jack hace hasta lo imposible por lidiar con invitados difíciles, caos desenfrenado y posibles romances en la boda de su hermana.

Tras descubrir una máscara mágica con poderes especiales, un fanático de la WWE enfrenta a un intimidante rival en una competencia de lucha y causa un revuelo fenomenal en La Pelea Estelar, con estreno para el 10 de abril.

Si lo tuyo es el drama, no te pierdas Sergio. Tras la invasión de EE. UU. a Irak, el diplomático de la ONU Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) ejecuta la misión más engañosa de su carrera. Película con un elenco que incluye a Ana de Armas.

El 22 se estrena El silencio del pantano. Un escritor de novelas de crimen se ve envuelto en un caso de secuestro al descubrir los vínculos entre los políticos y la mafia local en Valencia, España.

Humor

Si lo tuyo es el humor, en abril Netflix trae especiales que te pueden interesar. En Chris D'elia: No pain, el humorista se adueña del escenario para ofrecer reflexiones sobre la autocensura, los delfines problemáticos y los mutantes con poderes inútiles.

Vuelve también la comediante Iliza Shlesinger con The Iliza Shlesinger Sketch Show. En su especial abre una ventana hacia la experiencia femenina y trae un vendaval de sketches con personajes absurdos y críticas sociales irreverentes.

Animé

Lo nuevo de animación japonesa para el mes de abril en Netflix es el retorno de Hi Score Girl, en su segunda temporada. Han llegado lejos practicando en juegos de lucha de arcade a lo largo del camino. Ahora, Haruo, Akira y sus amigos deberán enfrentarse al nivel final. Además, el estreno de Drifting Dragons: la tripulación del Quin Zaza se prepara para una cacería, y los dragones encabezan el menú. Si fallan, el hambre será el menor de sus problemas.

Y para deleite de todos los fanáticos del Studio Ghibli, en abril llegan nuevos títulos al catálogo. Se trata de Se levanta el viento, La colina de las Amapolas, La Guerra de los Mapaches y El recuerdo de Marnie.