Periodista ecuatoriana se pone en aislamiento tras entrevistar a persona con coronavirus

María Belén Goncalvez, periodista de Canal Uno, se puso en aislamiento luego de conocer que un entrevistado dio positivo para Covid-19.

Según la reportera, el viernes pasado fue al aeropuerto José Joaquín de Olmedo y entrevistó al viajero lojano que arribó hasta allí.

Este ciudadano había llegado a Guayaquil pero no tenía dinero para ponerse en aislamiento obligatorio en un hotel.

“Nosotros encontramos una historia cuando vimos que este señor, oriundo de Loja, llegaba de España. Él tenía que hacer su aislamiento obligatorio en Guayaquil, tal cual es la disposición, sin embargo dijo que no tenía dinero para ir hasta un hotel y las autoridades lo dejaron en la sala de arribos internacionales donde estaba en contacto con otras personas.

Como equipo periodístico teníamos la misión de constatar que las medidas se cumplan y pues esta fue la prueba de que no era así, tal cual reportaron otros casos en otros medios.

Yo estuve en contacto con este paciente que en ese momento no presentaba síntomas de coronavirus pero hoy le dieron los resultados de su examen señalando que es positivo de Covid-19 y es así que min camarógrafo y yo vamos hacer aislamiento.

Conversamos con el ministerio de Salud y me indicaron que como este señor no presenta síntomas, no tenía fluidos nasales ni dolor de garganta, etc. y el nivel de contagio puede ser mínimo. Espero que yo no sea otro caso más”, contó la periodista.

