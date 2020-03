Exvocalista de Sudakaya está detenido por violencia física y psicológica a expareja

Pese al anuncio de la banda de reggae fusión Sudakaya, a través de su cuenta en Instagram, que había separado del grupo a Hugo Caicedo, exmúsico de la misma, las reacciones no se hicieron esperar por parte de sus fans y seguidores.

Esto tras el anuncio público de Bernarda U. que cuenta cómo fue agredida físicamente por varios años por parte del músico.

Ella lo contó todo a través de su cuenta de Facebook y aquí compromete a la banda Sudakaya ya que asegura que sus integrantes estaban al tanto y le dieron la espalda cuando les pidió ayuda.

En su post narra sobre lo que le tocó vivir al lado de Hugo Caicedo, quien estaría detenido y este 14 de marzo fue la audiencia de flagrancia. El 23 de marzo fue señalada la fecha para una nueva audiencia.

" Hoy voy a hablar todo lo que este tiempo he callado, porque es importante denunciar la violencia, para cuidarme a mi, a ti y a todas.

Fue una relación de 5 años con el Hugo Caicedo, hace 2 me divorcié.

La primera vez, fue un empujón fuerte en la calle al salir de una fiesta porque había bailado con su amigo, debí ver las banderas rojas desde ese instante. Cuando nos fuimos a estudiar a España la cosa subió de nivel porque se abusaba de que yo no tenia a donde ir y fue ahí cuando comenzó a golpearme regularmente.

Pensamos que con terapia y u mayor compromiso todo iba a mejorar, nos casamos.

Sus celos eran enfermizos y sus arranques incontrolables, subían cada día más y más de nivel hasta que por fin pasó: a puño limpio me rompió la cara. Un diente menos y de emergencia al quirófano.

Pensé que mandarme al hospital sería suficiente susto para que pare, pero más bien se le fue el miedo a ir mas allá.

No terminaba de sanar los puntos cuando, viéndome a los ojos, me rompió el dedo de la mano izquierda.

Esto me destruyo. Esa época andaba componiendo. “ Si ni tocas la guitarra” fueron sus palabras de aliento.

Comenzó a ser cada vez más creativo con su maltrato, más publico y descarado también. Su mamá, sus amigos, su banda Sudakaya, todos sabían lo que pasaba, a muchos acudí por ayuda y me dieron la espalda porque no querían ensuciarse las manos.

La historia dio un giro un más terrorífico. Ya no se trataba de arranques de ira que terminaban en violencia sino planes que el hacia durante el día para maltratarme al llegar a casa cuando yo salía a trabajar. Ponía trampas en las gradas, tenia listos los cables para ahorcarme y no nos olvidemos de su querido bate de beisbol.

Con la última fuerza que le quedaba a mi espíritu logré escapar. Hice la maleta a escondidas, lamentablemente él llegó a casa cuando yo estaba dispuesta a salir. Fue catastrófico.

Me tomó un tiempo volverme a parar. Por suerte tengo una familia hermosa y mucha gente que me llenó de su amor.

No he escrito nada antes porque no he querido que se me asocie con el Hugo, pero sé que al hablar puedo advertir y ayudar y apoyar a que esto no les pase a otras mujeres."

"Me podréis romper la mano, pero nunca la voz".

Este fue el texto de Bernarda U. para prevenir a todas las mujeres sobre estas catastróficas experiencias en manos de hombres maltratadores.

¿Qué la motivó a denunciar?

Bernarda contó su historia tras otra denuncia parecida por parte de la nueva pareja del agresor Hugo Caicedo.

Se trata de Daniela A., oriunda de Manabí. Ella vive con su padre en Quito. Esta joven fue golpeada brutalmente por su novio (Víctor Hugo Caicedo Reinoso).

Este le partió la nariz, la golpeó y ahorcó; asustado y Daniela mal herida la lleva al hospital, pensando que la había matado. Finalmente los médicos lograron reanimarla.

El agresor (Víctor Hugo Caicedo Reinoso) anteriormente había agredido a las parejas que ha tenido una de ellas fue BERNARDA U. y ahora Daniela A.

Según publica Diario Expreso, se habían comunicado con Guanaco, líder de la banda, pero señaló que no tenía ningún contacto con Hugo hace algún tiempo y aclaró que la orquesta acabó de cesar sus funciones acotando que "por uno no pagan todos. No es justo responsabilizar a todo un colectivo por un acto repudiable y tan grave".

Por nosotras:

