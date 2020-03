Don Medardo, Selena y otros artistas en las playlist para lavarse las manos

Lavarse las manos es la primera recomendación de prevención del coronavirus y por este motivo se han viralizado imágenes mostrando un correcto lavado pero con una característica particular, coreando canciones de varios artistas.

Sin duda alguna se quiere fomentar este hábito de salud a través de la empatía y al gusto de nuestras canciones favoritas.

"Solo tú" de Don Medardo y sus Players es una de las propuestas. Es así que el lavado de manos debería durar una de las estrofas de la canción.

Solo tu, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo Que mas da el mundo entero Si el amor es nuestro amigo mas sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tu esta mañana Me das luz para encender un día más

Así mismo se ha hecho con otras canciones como "Si una vez" de Selena.

Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento

Si una vez dije que te amaba

No sé en lo que pensé, estaba loca

Si una vez dije que te amaba

Y que por ti la vida daba

Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer

Ese error es cosa de ayer