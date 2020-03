QuédateEnTuCasa la tendencia de los buenos ciudadanos en Ecuador ¡Únete!

#QuédateEnTuCasa es la tendencia que se maneja en las redes sociales de Ecuador tras la declaratoria de emergencia sanitaria para frenar el coronavirus.

Evitar que se propague este virus que ya ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo depende muchísimo de nosotros.

Los casos en Ecuador continúan creciendo y y se registran 28 confirmados hasta hoy. Hay que prevenir de todas las formas posibles que el virus llegue a nuestros hogares y pues lo mejor es no dejarlo entrar.

Cumple con las normas de higiene recomendadas, lavándote las manos, manteniendo la calma, compartiendo información verificada y de fuentes oficiales además de cuidado y resguardo total de tus familiares, especialmente los de la tercera edad.

#QuédateEnTuCasa para compartir momentos en familia, aprovecha este tiempo para leer, meditar y jugar con tus hijos o padres, algo que de pronto habías pospuesto y no te dabas cuenta.

NO SON VACACIONES 😡

NO gimnasio.

NO parques.

NO C. comercials.

NO cine.

NO fiestas.

NO visitas a familiars.

NO aglomeracions.

NO viajes.

NO SALGA D CASA INNECESARIAMENTE.

Si presenta síntoms leves, llame al ☎️ habilitado X @SALUD_EC (171) y NO COLAPSE EL SISTEMA SANITARIO.

— Constanza Palermo (@constanzapaler1) March 13, 2020