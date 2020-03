Las mujeres que apoyan a otras mujeres en el trabajo son más exitosas en la vida

Es común escuchar a las mujeres hablar sobre cuán mal las están tratando los hombres, pero ¿qué hay de cómo las mujeres en el trabajo tratan a otras mujeres? Las mujeres hablan de querer igualdad de remuneración, igualdad de trato, etc. Sin embargo, si realmente queremos alcanzar el mismo estatus que nuestras contrapartes masculinas como mujeres, entonces debe comenzar con nosotros; Las mujeres necesitan apoyar a las mujeres.

La sociedad nos ha hecho creer que ser una mujer fuerte es igual a ser inalcanzable y estar dispuesta a aplastar a quien sea con tal de ser siempre mejor. Ser una mujer fuerte no es igual a estar sola, sino acompañada de otras mujeres fuertes que se impulsen y apoyen entre sí. Porque una mujer fuerte se defiende a sí misma pero no deja de apoyar a las demás

Cuando las cosas van mal o no estás segura de algo, no hay nada como tener a tus aliadas que funjan como esa luz que te ayuda a encontrar la salida. No hay nada más emocionante y gratificante que la relación que tienes con otras mujeres que tienen metas ambiciosas y cuya visión de la vida es ir siempre hacia adelante.

Un estudio publicado en Harvard Business Review encontró que las mujeres que tienen un círculo fuerte de amigas tienen más probabilidades de obtener puestos ejecutivos con salarios más altos.

"Las mujeres que estaban en el cuartil superior de la centralidad y tenían un círculo interno dominado por mujeres de 1-3 mujeres obtuvieron posiciones de liderazgo que eran 2.5 veces más altas en autoridad y paga que las de sus compañeras que carecen de esta combinación", explica el estudio.

El estudio sugiere que hay mujeres q¡con puesto de liderazgo que prefieren ir por su cuenta sine embargo, quienes lo hacen acompañadas de amigas fuertes, tienen mejores resultados porque tienen una red de apoyo.

Trata a los demás como quieres que te traten

Las mujeres pueden tratar mal a otras mujeres en el trabajo. Pasa todo el tiempo: Mujeres que hostigan a otras con malas actitudes, que se olvidan de tener calidad humana o que establecen límites con otras de forma tajante. Mujeres que cotillean y hablan mal a espaldas de sus compañeras de trabajo o que las llaman con nombres despectivos.

Hay mujeres que creen que lo normal es tratar mal a otras, después de todo, es un mundo competitivo y tienen que ganar. Pero al contrario. Mientras más apoyes y más hagas equipo con otras, más posibilidades tienes de triunfar en la vida.

Es hora de apoyarse mutuamente

Si queremos la igualdad de género en el lugar de trabajo y más allá, ¿cómo podemos lograrlo si tenemos que esquivar los comentarios y el acoso de otras mujeres? El corazón del movimiento de mujeres fue y se trata de apoyar a las mujeres para lograr resultados positivos, y ese apoyo debe provenir tanto de hombres como de mujeres. Al investigar el tema, no me sorprendió leer en el NY Times que una encuesta realizada por el Workplace Bullying Institute mostró que el 40 por ciento de los acosadores en el lugar de trabajo son mujeres. Los hombres no parecen discriminar entre hombres y mujeres objetivos, mientras que las mujeres acosadoras tienen más probabilidades de intimidar a otras mujeres.

No se comparan con los demás.

A menudo, quienes critican a otros es porque no están bien consigo mismos . Los expertos dicen que al compararnos con los demás, solo estamos creando un escenario que nos hace sentir inferiores. Al elegir no compararte con otras mujeres, estarás apoyando tu propio bienestar y mentalidad, poniéndote en una mejor posición para construir junto con otras.

