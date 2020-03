Develan nuevas imágenes de la tierra dedicada a 'Frozen' en Disneyland París

View this post on Instagram

Un vent de gourmandises et de plats nordiques souffle jusqu’au 3 mai à Disneyland Paris pendant la célébration de la #ReineDesNeiges ❄️ ⠀⠀ Swipe 👉 pour découvrir le Food Guide de la Célèbration de la Reine des Neiges🍴 ⠀ Some treats are worth melting for! ❄️ Sample some coolinary tastes of Arendelle until 3 May during the #FrozenCelebration! ⠀⠀ Swipe 👉 to check out our Frozen Celebration Food Guide🍴 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #DisneylandParis #DisneyParks #DisneyFood #Frozen #Frozen2