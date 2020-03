El impresionante relato de una colombiana con coronavirus

Se trata de Carolina Guerrero, de 41 años de edad, quien dijo a la FM lo que está viviendo.

Dentro de la entrevista confirmó que hasta hace pocos días salió de la unidad de cuidados intensivos.

Ella fue diagnosticada el pasado 7 de marzo.

“Me siento muy débil, no puedo respirar, siento que me ahogo”, relató.

Dijo que en los 14 años que lleva viviendo en Madrid, no había vivido algo similar.

Pasaba noches sin dormir, con mucha tos, y los médicos le decían que no tenía nada.

Incluso manifestó que no podía ni comer, y sentía su estómago “revuelto”.

Me conectaron a mil cables, me pusieron muchos líquidos, aparatos por el cuerpo”, agregó.

“No saturaba, no respiraba y me metieron a la UCI.

Explicó los síntomas que ha presentado a raíz del virus, entre ellos destaca mucha fiebre y dificultad para respirar.

“Estuve cuatro días en la UCI con oxígeno a tope.

Me inyectaron muchos líquidos y cuando me dijeron que me iban a intubar pensé lo peor.

Estuve muy angustiada de pensar en mis hijos,

en que me podía pasar algo y que no iba a estar con ellos” dijo.