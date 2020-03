Doctora en Italia hace un llamado a no subestimar el coronavirus y no compararlo con la gripe

Aunque el coronavirus ha causado la muerte de más de 4 mil personas en todo el mundo, muchas personas más permanecen incrédulas ante la peligrosidad de esta infección que, incluso, fue declarada por la OMS como pandemia.

Van más de 116 mil personas infectadas en todo el mundo y ahora una doctora italiana hace un llamado a no subestimar el coronavirus ya que no se trata de una 'simple gripe'.

El impresionante relato de una colombiana con coronavirus La mujer salió a dar su testimonio en donde dijo que estuvo en cuidados intensivos por cuatro días.

No hay que subestimar el coronavirus, afirma doctora italiana

"La guerra ha explotado literalmente y las batallas son ininterrumpidas día y noche", escribió Daniele Macchini en su perfil de Facebook, donde compartió un largo post hablando sobre la situación en Italia, el foco más grande de infección en Europa con más de 9 mil afectados y más de 400 muertes.

"Explícame qué virus de la gripe causa un drama tan rápido. Y si bien todavía hay personas que se jactan de no tener miedo al ignorar las instrucciones, protestan porque su rutina normal está en crisis "temporalmente", el desastre epidemiológico está ocurriendo", agregó la doctora, buscando crear consciencia en la población que todavía está a tiempo de prevenir la infección.

Tras declaración de la OMS por el coronavirus: ¿qué es una pandemia? La última pandemia fue en 2014, del virus Zika

Y la doctora, que trabaja en el hospital Humanitas Gavazzeni de Bérgamo, en Lombardía, agregó: "Entiendo la necesidad de no crear pánico, pero cuando el mensaje de lo peligroso de lo que está sucediendo no llega a las personas, me estremezco".

Te recomendamos en video: