Otro paciente es curado del VIH con trasplante de células madre

View this post on Instagram

Su nombre es Adam Castillejo, pero hasta ahora ha sido conocido por el cinematográfico nombre de the London patient: el paciente de Londres. Este venezolano de 40 años con sangre española y holandesa reside en la capital de Reino Unido, y ahí es donde fue tratado con una terapia de vanguardia que lo ha convertido en la segunda persona curada del VIH o, en otras palabras, que ha conseguido eliminar el virus de su organismo. . Bajo su alias de paciente de Londres, Castillejo saltó a la primera plana cuando los investigadores del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y el University Medical Center de Utrecht (Holanda) anunciaron hace un año, prudentemente, que el virus de inmunodeficiencia humana estaba en remisión en su organismo. Ahora, dos años y medio después, cuando sigue sin rastro del VIH en su cuerpo y está considerado oficialmente como "curado", revela su identidad en The New York Times. . "No quiero que la gente piense: 'Oh, has sido elegido'. No, simplemente ocurrió así. Estaba en el lugar apropiado, probablemente en el momento oportuno, cuando sucedió". Y, efectivamente, la sanación de Castillejo ha pasado por dos problemas de salud a vida o muerte: fue diagnosticado como seropositivo en 2003, con 23 años, pero en 2011 se le diagnosticó un linfoma avanzado. . A día de hoy, el VIH en el caso de Castillejo permanece indetectable en sangre, líquido cerebro-espinal, tejido intestinal y semen tras 29 meses después de la interrupción del tratamiento, según el artículo publicado en The Lancet HIV. Fuente: El Españole #ED2TV #ciencia #vih #hiv