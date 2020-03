Murió Rosalind P. Walter, la mujer que inspiró el poster de 'We can do it'

Rosalind P. Walter, una de las mujeres originales que se cree que inspiró a Rosie the Riveter, personaje que protagoniza el icónico poster 'We Can Do It' murió a la edad de 95 años.

A los 19 años, Rosalind P. Walter, de Nueva York, fue una de las muchas mujeres en participar durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando en una línea de ensamblaje como remachadora en aviones de combate Corsair en Connecticut.

Ella y mujeres como ella se convirtieron en la inspiración para la canción de 1942 'Rosie the Riveter' y la subsiguiente 'We Can Do It!' Cartel producido por J. Howard Miller.

Según el New York Times, Rosalind, cuyos amigos en realidad la llamaban Roz, nació el 24 de junio de 1924 y creció privilegiada en Long Island, Nueva York. Asistió a la escuela Ethel Walker de clase alta en Simsbury, Connecticut, informó el Daily Mail.

Cuando el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial exigió que las mujeres asumieran los trabajos que anteriormente tenían los hombres, Rosalind, de 19 años, se puso a trabajar, tomando un turno nocturno trabajando en aviones de combate en la planta de Vought Aircraft Company en Connecticut.

Después de la guerra, Rosalind trabajó como auxiliar de enfermería en el Hospital Bellevue en Manhattan. Se casó con Henry S. Thompson, un teniente de la Reserva Naval, y tuvo un hijo llamado Henry.

