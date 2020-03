ComoHombre, la muestra de un mundo en donde los hombres ahora son señalados

La sociedad a todos nos señala, de eso no hay duda. No importa tu género, tu orientación sexual, tu complexión, tu estatus social…, siempre habrá criticas y te querrán encasillar en ciertos estereotipos.

Sin embargo, hay un sector de la población quienes sufren todavía más de esto. Entre este grupo se encuentran las mujeres, las reglas sociales que por años se han impuesto y se continúan heredando son exhaustas.

Se llevan años luchando en estos paradigmas que nos encierran en "lo que se debe de hacer" o "no se debe de hacer". Pero esta generación viene más fuerte que nunca, y estamos hartas de seguir escuchando lo mismo.

Aquí está los ejemplos de cómo sería para los hombres escuchar todo el tiempo lo que nosotras aguantamos, junto a todo lo que debe parar.

*manda msj de la nada con foto de los genitales* te gusta? Uh lindo, no sabes lo que te haría, mira como me la pones, mandame una foto desnudito, dale. #ComoHombre

Carlos que un profesor te use de ejemplo con contenido sexual no te puede incomodar. No seas ridículo, si no te tocó no es acoso, date de baja y ya. Chance el problema es que tú no estás hecho para esa clase. #ComoHombre

— Regina Uribe Bornacini (@ReginaUribeB) March 6, 2020