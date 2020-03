Confirmado el primer caso de transmisión humano-animal de coronavirus COVID-19

El coronavirus COVID-19 sigue su paso amenazador por el mundo. Previamente se había informado sobre el perro de una paciente en Hong Kong con síntomas de la enfermedad y un "débil positivo" luego de hacerle una prueba.

Ahora, la ministra de Salud de Hong Kong, Sophia Chan Sui-Chee, confirmó que el perro, de raza pomerania, si está infectado y vino directo de su dueña.

“Dio positivo a la prueba y fue infectado por la enfermedad, así que ahora se encuentra en situación de cuarentena en el lugar en el departamento de salud”.

Aclaró que el pequeño animal será curado, se mantendrá en cuarentena durante todo el proceso “Siguientes pruebas están siendo llevadas a cabo y no será soltado hasta tener resultados negativos”, informó el portal de Televisa.

El sitio web de la Organización Mundial de la Salud dice que hasta ahora no ha habido evidencia de que las mascotas puedan infectarse con el coronavirus. Los expertos en salud animal que examinaron el caso de Hong Kong dijeron que los dueños de mascotas no deberían preocuparse demasiado y no abandonar a sus mascotas.

Hong Kong tiene 103 casos confirmados de coronavirus COVID-19, con dos muertes. Los temores de un brote en la comunidad han provocado el abandono de centros comerciales y restaurantes, e impulsado a muchos residentes a trabajar desde sus hogares. Las escuelas cierran hasta al menos mediados de abril.

