A pesar de llevar dos milenios como civilización, nacer mujer en cualquier lugar sigue siendo una desgracia. #ComoHombres, la iniciativa de Twitter se burla del machismo colombiano

Sí, porque si bien en algunos lugares no te ponen burka ni te casan a los 10 años, en otros te matan por ser mujer y tus agresores nunca reciben justicia.

Y en ambos contextos, hay comportamientos y frases normalizadas que te deben indicar cómo ser. Desde el clásico: "malditas feminazis, necesitan sexo", hasta el "no engordes, porque nadie te querrá".

Por eso, la tuitera @animesa hizo un ejercicio de recrear estas frases, violentas y normalizadas en muchos contextos, en hombres. Así se formó el hashtag #ComoHombres y estas son sus frases más representativas. Ya es TT en Twitter Colombia.#ComoHombres, la iniciativa de Twitter se burla del machismo colombiano

Si una vieja te toca el culo en la calle no la insultes ni la grites, qu así no va a aprender. Mejor tómate el tiempo de explicarle por qué eso que hizo está mal. Así es como se construye un buen machismo, te lo digo yo que soy mujer y lo veo del otro lado. — c. (@_CarolSanchezF) March 4, 2020

¿Tiene hijos o está pensando en tenerlos pronto con su esposa? Porque para este cargo no quisiéramos papás, necesitamos un hombre conprometido al 100%, y para nadie es un secreto que la paternidad quita mucho tiempo y energía laboral.#ComoHombres — Isabel Salazar (@IsabelSalazarJ) March 4, 2020

¿Vieron ese tipo que nombraron en un cargo directivo? ¿Sí podrá con su trabajo ahora que acaba de ser papá? ¿Cómo hará para dividir lo que tiene que hacer con esa cambiadera de pañales?#ComoHombres — Lorena. (@LoreBeltran) March 3, 2020

Una amiga llegó hoy con la camisa toda arrugada, como si no tuviera un hombre en la casa que se la planchara.#ComoHombres — 𝐋𝐚 𝐉𝐚𝐫𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨 💚 (@jennyjarapulga) March 4, 2020

Tan lindo que es, lástima que diga tantas groserías.#ComoHombres — 𝐋𝐚 𝐉𝐚𝐫𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨 💚 (@jennyjarapulga) March 3, 2020

Si no quieren tener hijos, amárrense ese chimbo, ahora no vengan a querer agarrar el aborto como método de planificación. #ComoHombres — Natalia Calao (@WomanDelCalao) March 4, 2020

Por qué cuando una mujer tiene sexo con distintos hombres, la sociedad dice "mire esa hembra, esa mujerona, esa si es una caballota con los ovarios bien puestos…

Pero si lo hace un hombre ese si es un putito, hombrezuelo, sin dignidad?#ComoHombres — Soy tu novia… de nuevo (@aljolahu) March 4, 2020

Si no quieren que los violen , ni que les digan vulgaridad en la calle, que los miren de forma obsena y verde no de papaya con esa ropa que se ponen, dahhh! 🤔 #ComoHombres — Alejandra (@ealejandraf_) March 4, 2020

"Es que usted está sentado en la nota papasito, no se haga." "Tan bien que le fue este semestre a Camilo ¿A cuántas profesoras no se lo habrá dado?" "Los hombres por ejemplo no deberían venir a mis clases con short o falda, solo distraen a las compañeras."#ComoHombres — Valentina Cardona Carvajal (@CardoCarvajal) March 4, 2020

Ay, ya deja de ser tan histérico, ¿estás veintiochudo? ¿Por qué tienes que alzar la voz cuando discutimos? ¡Y esas palabrotas! Eso se ve horrible en los hombres. Si sigues así, nadie te va a presentar en su casa.#ComoHombres — Laura Dulce Romero (@dulcederomerooo) March 4, 2020

Que yo la cague es normal , porque soy mujer y en mi no se ve mal , pero que tú lo hagas está muy mal visto porque eres hombre de casa y te han inculcado muchas cosas buenas en tu familia, las personas no esperan nada de mi pero de ti si. #ComoHombres — Alejandra (@ealejandraf_) March 4, 2020

A ese masculinazi lo que le falta es que lo cojamos a cucazos. A nosotras también nos matan y no andamos lloriqueando y no, por eso, mostramos las tetillas en público. #ComoHombres. — LaTesista (@primaverasimple) March 4, 2020

Claro, no faltan los hombres indignados POR ALGO QUE LAS MUJERES HAN TENIDO QUE SOPORTAR TODA SU VIDA.

Ya salió un onvre a explicarnos como se debe hacer la dinámica para que no caigamos en del "reclamo sarcástico"

UN HOMBRE NOS DICE COMO DEBEMOS HACER LA ACTIVIDAD.

EL PUTO CHISTE SE CUENTA SOLO @animesa https://t.co/zMmGHY1uIB — Manuela (@ManuelaDesdicha) March 4, 2020

He visto a muchos hombres llorando en #ComoHombres pero esos mismos son los que discriminan a una mujer o la critican porque no cumplen con los “estándares” de belleza. Es bueno que también vean las cosas desde el otro lado del charco, queridos. — angeloide (@quedoatenta) March 4, 2020

Ya no es tan divertido ni normal, ¿verdad?

No alcanzo a leer todos los tuits que tengo porque Twitter es perverso para mostrar actualizaciones cuando las cosas se ponen así. Pero sepan que he sido feliz hoy con la dinámica y la espontaneidad y la cantidad de la respuesta. Gracias. — Ana María Mesa (@animesa) March 4, 2020

Y sí, a las mujeres ya no se les puede decir nada. No al menos normalizando esas violencias. Sorry not sorry.