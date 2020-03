Captan a pasajeros viajando envueltos en plástico para evitar contagiarse de coronavirus

El coronavirus, sin duda, ha transformado el estilo de vida de las personas en todo el mundo, desde que se originó la infección en Wuhan, China. Ahora está en varios países asiáticos, europeos y latinos, poniendo en alerta a toda la sociedad.

Pero hay quienes toman medidas extremas para evitar el contagio del coronavirus, que provoca infecciones respiratorias y en algunos casos, ocasionando la muerte.

Recientemente captaron a dos personas envueltas en plástico mientras estaban en un avión, tratando de prevenir que alguien los contagiara.

La grabación, que no indica la aerolínea ni el destino del vuelo, muestra a las dos personas en sus asientos, no sólo usando plástico sino guantes y mascarillas, reseñó el medio británico Express poniendo las capturas de los videos publicados en Twitter por @Alyss423.

Entre las reacciones hacia la actitud de estos pasajeros, algunos usuarios temían que se fueran a asfixiar al no poder respirar correctamente a través del plástico.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1

— alyssa (@Alyss423) February 19, 2020