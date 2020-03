Una nueva 'mini Luna' está orbitando sobre la Tierra

Siempre admiramos la Luna, el único satélite natural de la Tierra… en cualquiera de sus fases, luce maravillosa todo el tiempo. Pero tal parece que ahora hay otra 'mini Luna'.

Los investigadores Kacper Wierzchos y Teddy Pruyne detectaron este objeto, del tamaño de un carro, en el Catalina Sky Survey de Arizona, financiado por la NASA, la noche del pasado 15 de febrero, reseñó el portal Wink News.

"Grandes noticias. La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente / Posible mini luna llamada 2020 CD3 ", escribió Wierzchos en Twitter al compartir un GIF del objeto y su trayectoria.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020