Casos de coronavirus COVID-19 de origen desconocido se expanden por Estados Unidos

View this post on Instagram

El mejor método para reducir la transmisión del coronavirus COVID-19 es 👉lavarnos las manos👈 Sin embargo, muchos no sabemos cómo hacerlo correctamente 🙃 Pero descuida, esta es una guía para hacerlo bien según los expertos de salud 🙌 Versión para imprimir en bio #lavarselasmanos #coronavirus #salud #transmision #covid19