Confirman primer caso de coronavirus en México

Luego de haberse registrado un caso sospechoso de coronavirus COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Remírez, anunció durante la conferencia matutina de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador que el paciente arrojó positivo en la prueba de confirmación del virus, por lo que se determinó como el primer caso en el país.

López-Gatell detalló que el paciente, de 35 años, se encuentra aislado bajo los protocoles establecidos para evitar la propagación.

"Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este sería el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable", apuntó durante la conferencia.

México sigue los protocolos para evitar propagación del coronavirus

Se confirma coronavirus en paciente en #México En la conferencia matutina del gobierno mexicano se informó que el hombre, de 35 años, fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tras dar positivo a la segunda prueba de coronavirus. pic.twitter.com/QsvMAn6QL2 — ITR Noticias – Oficial (@ITRnoticias1) February 28, 2020

"Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90%, son enfermedades con síntomas leves, como un catarro", expresó.

Tenemos un paciente sospechoso de #COVID19, hospitalizado en @RespiraINER. Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento. Después de un resultado reactivo en el INER, se está analizando una segunda muestra en el InDRE. — Hugo Lopez-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 28, 2020

Según las declaraciones del funcionario federal, esta persona regresó recientemente de Italia y presentó síntomas leves de enfermedad respiratoria.

El caso está siendo atendido y evaluado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la Ciudad de México.

“Tenemos un paciente sospechoso de #COVID19, hospitalizado en @RespiraINER. Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento. Después de un resultado reactivo en el INER, se está analizando una segunda muestra en el InDRE”, había manifestado el subsecretario la noche de este jueves en espera de la segunda prueba de confirmación.

La Secretaría de Salud informó, además, que se están estudiando otros tres casos sospechosos en el Estado de Hidalgo y en Ciudad de México.

Ya se estudia a los contactos del caso y se atiende al paciente. El diagnóstico aún no es definitivo. Tan pronto se terminen las pruebas daremos a conocer su resultado. @SSalud_mx @DGEMexico @reyesteran @JesusRCuevas — Hugo Lopez-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 28, 2020

