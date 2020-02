Coronavirus: el virus no resiste altas temperaturas y eso podría salvar a los mexicanos

Es oficial, el Coronavirus ya se encuentra en México y con dos casos 100 por ciento confirmados. Es por eso que muchos se encuentran muy asustados por lo que esto pueda significar para la salud de los suyos y de sí mismos. Pero parece ser que estamos salvados de alguna manera gracias a algo que nadie se esperaba.

En el país tenemos todo el tiempo un debate sobre el calor y el frío. Hay algunas personas que adoran el frío y otras tantas que aman el calor y es gracias al calentamiento global que casi todo el invierno se ha estado sufriendo de un calor terrible en México, lo cual curiosamente podría ser nuestra salvación ante el Coronavirus.

“Según me han informado el virus no sobrevive el calor, lo mínimo son 26 grados y aquí estamos pues a un ratito de llegar a los 26 grados, o sea, la temperatura nos va a ayudar mucho a que ese virus no se dé, y las líneas toman sus precauciones, a ellos no les conviene que un pasajero infecte a otros.”