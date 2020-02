¡Se acabó! Carlos Scavone confirma distanciamiento con Érika Vélez

“Si mañana regresamos, quedaríamos como puercos". Con esta declaración la expareja de Erika Vélez, Carlos Scavone, sentenció y afirmó su distanciamiento con la bella presentadora ecuatoriana Erika Vélez.

"Claro que estamos distanciados, es una distancia pero no tanta porque conversamos igual. Estamos tratando de seguir conversando".

"Nos sentamos a conversar un día, y llegamos a la conclusión de que deberíamos tomarnos, no un tiempo, porque para mi no existe el tiempo; decidimos tomarnos un poquito de distancia entre los dos para cuadrar que esta y no bien de la relación".

Definitivamente, ni ella ni yo lo sentimos.

Scavone terminó por confirmar lo que ya se venía rumorando por redes sociales. Por su parte, Vélez ha optado por el "arma" del silencio.

Lo que más sorprende de la pareja es que pese a la decisión de Érika, Carlos confesó que aún lo hace feliz y que la ama profundamente.

Carlos Scavone confirma distanciamiento con Érika Vélez - Instagram

Uno de los últimos encuentros que se dio entre la expareja, una de las más seguidas en la farándula ecuatoriana, fue en el lanzamiento de la tercer temporada de "Tres Familias". Fueron las redes sociales el medio para observa el tierno abrazo y el trato amable entre los "extortolitos"

Hasta el momento se desconoce las verdaderas razones que provocó que dejen su amorío atrás. Sea lo que haya pasado, los actores siempre serán queridos por el público ecuatoriano y una de las parejas favoritas de la farándula .

“Érika es una persona a la que admiro mucho y a quien amo, me encanta todo de ella, tenemos una muy buena química y además sabemos separar la parte laboral de la vida personal y amorosa”. Estas palabras realizadas por el actor en 2019 aun están presentes, pero

Como lo dice el escritor Mario Benedetti, "la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar". Al parecer esta relación nos mantendrá un buen tiempo así hasta poder conocer sus motivos de separación.