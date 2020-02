"Enfermedad mental severa": ex ministra Helia Molina arremete contra Kast tras crítica a Viña 2020

Desde que comenzó el Festival de Viña 2020, José Antonio Kast se utilizado su cuenta de Twitter para criticar los disturbios registrados en la Ciudad Jardín y algunos artistas que han pisado la Quinta Vergara. Incluso arremetió en contra de Ricky Martin, quien abrió la primera noche del evento viñamarino. Sin embargo, sus opiniones no han sido bien recibidas por algunos usuarios de la plataforma, incluyendo la ex ministra de Salud, Helia Molina, quien arremetió en su contra con un ácido comentario.

Todo ocurrió cuando el político hizo una reflexión en torno a la segunda noche del festival. "El Festival de Viña era una fiesta y el orgullo de Chile. Hoy está vacío, amenazado por la violencia y es la plataforma ideológica de artistas que se llenan los bolsillos con el dolor de la gente", puso, generando reacciones divididas en la red.

Una de las primeras en contestar, fue la ex representante de la cartera en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. "Esta lleno! De que habla! Excelentes artistas y el arte expresa realidades y sueños", contestó, recibiendo más de 2 mil me gusta. En ese momento, un usuario le preguntó a Helia Molina qué patología psiquiátrica sufre Kast. "Tanta mentira, cizaña que siembra!", dijo, a lo que esta respondió: "no sé si la OMS habrá declarado al fascismo como enfermedad mental severa".

Sigue leyendo