Vanessa Bryant y su emotivo discurso entre lágrimas en el homenaje a Kobe Bryant y su hija Gigi

Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant conmovió a todos en el homenaje que realizaron este lunes 24 de febrero, a la leyenda del baloncesto y a su hija Gianna en el Staples Center en Los Ángeles.

La viuda de Bryant dedicó unas hermosas palabras a su hija y al jugador, que hicieron llorar a los presentes.

"God knew they couldn't be on this earth without each other." —Vanessa Bryant 💔 #TwentyFourever pic.twitter.com/hPVh5rjHCB

