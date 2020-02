Nathalia Llinás, modelo barranquillera que también es conocida por ser la novia del hijo mayor de la controvertida senadora María Fernanda Cabal, Juan José, subió una historia en la que no ocultaba su desagrado por las mujeres de talla grande."Linchan" en redes a nuera de María Fernanda Cabal por criticar a mujeres gordas

En este caso se trató de Ashley Graham, quien es una de las modelos plus size más importantes del mundo. Tanto, que ha conquistado espacios como Sports Illustrated y la portada de Vogue en su embarazo.

Nathalia llinas ya está más que cancelada, pero por favor analicemos su story una vez más, parte por parte;

1. “Esto no es lindo en ninguna parte” Ashley graham es cule bollo, lo único que no es lindo acá es su opinion, y la forma en la que fomenta la discriminacion. pic.twitter.com/vyorVmZg4r — Sofia Sampayo (@s4mpi) February 19, 2020

Expresó lo siguiente: "Díganme lo que quieran, pero esto no es lindo en ninguna parte. No sé por qué la gente sigue tratando de incluir este tipo de cuerpos y sintiéndose excluidas por la sociedad, tratando de convertir esto en algo normal, en vez de hacer algo por su cuerpo y salud como tratar de comer bien, ejercitarse, etc."

También agregó que embarazada o no, se ve igual.

Muchos le criticaron que eso es gordofobia y que la gente tiene derecho a amarse tal cual es. Y que ser "delgado" no es garantía ni prueba una vida saludable.

Wow, pleno 2020 y todavía hay viejas body shaming a otras. Mi pregunta es ¿En qué carajos te afecta el cuerpo de otra persona? ¿Por qué te duele tanto ver a otra mujer amandose como es? Qué vacio tiene que estar ese corazón y esa cabeza. + pic.twitter.com/4utvTy4D2a — emecé 🦋 (@thelifeofmcc) February 18, 2020

quiero entender el mojon mental que tienen las personas como nathalia llinas para decir estas cosas pic.twitter.com/5NQIvRaEmM — Jesus (@jesusdmorenob) February 19, 2020

2. “no se porque la gente sigue trartando de incluir esta clase de cuerpos” como si ya la pela no la hubiese cagado lo suficiente, sigue embarrándola, la inclusion es precisamente para que gente tan hueca como tu no realice esta clase de comentarios que le bajan la autoestima. — Sofia Sampayo (@s4mpi) February 19, 2020

Asimismo, otros dijeron que estaba bien, porque no se debía glorificar la obesidad. Sin embargo, tanto Graham como Tess Holliday y otras figuras del movimiento body positive insisten en que no hacen esto, sino fomentar un estilo de vida con la talla que se tenga.

Me niego a creer que Nathalia Llinás tenga un cerebro. Y si lo tiene, no lo ha estrenado. — Gabriela Moreno (@GabiMorenotoro) February 19, 2020

“EMpezar a haCeR EjErCicio y CoMer Sano” Ashley graham montando mil videos de rutinas y recetas fit, infórmate Nathalia, abre un libro antes de abrir la boca, eso es lo que aprendes de tu novio y su mamá?? — Sofia Sampayo (@s4mpi) February 19, 2020

Y por último, también la criticaron por ser suegra de quien es y porque Ashley Graham, afirman, es una mujer muy hermosa como para dejarse afectar por críticas tan vacías. Ella ya borró la historia.

Que se puede esperar de la hueca de nathalia llinas y el novio ques hijo de la cabal..? — Daniel Lara (@Dnlara04) February 19, 2020