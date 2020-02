Madre de 35 años rompe con los estereotipos y gana el Miss Alemania

View this post on Instagram

Seit fast drei Wochen bin ich jetzt von meinem Sohn getrennt. Anfänglich wusste ich nicht was ich mit mir anfangen soll, zwischendrin hatte ich heftigen Liebeskummer, und mittlerweile hab ich Angst gar nicht mehr zu wissen wie Mutter sein überhaupt noch geht. Es ist ein total komisches Gefühl, mein Kind nur durch einen Bildschirm zu erleben. Es nicht riechen zu können, und keine Antwort dafür zu finden, wenn er mich fragt warum ich nicht jetzt sofort nach Hause kommen kann. Es war eine wertvolle Erfahrung für mich, um zu erörtern, wo ich in meiner Identität ‚anfange’ und in wie fern meine Rolle als Mutter mich definiert. Ich weiß jetzt eindeutig dass ich keine Frau bin, die ihre Karriere vor die Familie stellen kann. Und wo ich auch Frauen bewundere die knallhart Ihre Karriere Ambitionen verwirklichen, und trotzdem Familie und co unter einen Hut bringen, bin ich doch heilfroh dass ich meine Arbeitsbedingungen an meine Familienumstände anpassen kann. Denn Familienwerte sind so ziemlich die wichtigsten, die es für mich gibt. #familyfirst (Photo: @emma_strydom at Spitzkoppe January 2020).