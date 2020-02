Basta de juzgar a las mujeres por ‘elegir mal a sus parejas’, y señalemos a los verdaderos culpables

Parece irreal que las mujeres no sepamos identificar la violencia, ¿no crees? En los medios de comunicación, y en muchos contextos familiares se nos obligó a normalizarla por falta de educación.

Creíamos que el maltrato solo se traducía en moretones y los monstruos eran los únicos capaces de cometer asesinatos. Recientemente, al sufrir una violencia sistémica que deja 10 mujeres asesinadas al día por el solo hecho de ser mujeres, tuvimos que abrir los ojos.

La violencia no solo es un puñetazo, son muchas las formas de ejercerla. Normalmente, suele empezar en pareja de forma psicológica, con pequeños comentarios, o guiños que parecen inofensivos en un momento, que son fáciles de perdonar o pasar por alto.

Esa es la forma en la que te cautivan, porque estos comportamientos siguen de grandes gestos románticos, y periodos de ensueño. Nadie se enamora de un monstruo, sobretodo porque ellos no existen. Son los hombres con los que convives, aquellos que pueden sonreírte, hacerte reír y que tienen un lado violento que se les ha reforzado gracias a la impunidad que existe en el país.

Muchas de las mujeres que han sido brutalmente asesinadas son culpadas por no "elegir bien a sus parejas". Ellas no son las culpables, son los asesinos. Estas mujeres son víctimas de un sistema que jamás las ha protegido, que ni siquiera enseña a identificar la violencia y hasta dónde ponerse los límites.

Aquí te dejamos el violentómetro

Nadie es juez de la situación de mujeres que murieron de forma tan brutal. Una mente sana, y educada, tal vez difícilmente caiga en una relación tóxica, lamentablemente esas situaciones son el porcentaje más bajo y privilegiado.

No estamos señalando a la gente correcta, es quienes violentan, al sistema que no protege y no educa a sus habitantes.

Ilustración de la portada: Diana Peredo, @pictoline

Te recomendamos en video: