¿Muy estricta? Carolina Cruz complace a sus seguidoras y revela la dieta de su hijo

Aunque ninguna madre puede controlar del todo lo que le da a sus hijos, muchas hacen su mejor esfuerzo.

Ya que Carolina también es influenciadora de estilo de vida, muchas madres le han preguntado cuál es la dieta que lleva para su hijo.

Así, decidió darles gusto y responder a la pregunta en su cuenta de Instagram.

Como es normal, la presentadora cuenta que a Matías lo alimentó con una dieta suave cuando era más pequeño, y luego sí comenzó a darle cosas saladas.

Lo que más llama la atención, sin embargo, es que cuenta que su hijo nunca ha tomado gaseosa.

“Trato de no darle dulce, pero sí los chitos y las rosquitas de quínua y los platanitos, aunque como niño de vez en cuando se come sus dulces, pero no ha probado las gaseosas y espero que no las vaya a probar”, comentó.

En este video, Carolina cuenta en detalle cómo alimenta a su pequeño hijo, quien pronto cumplirá los 3 años de edad.

¿Muy estricta? Carolina Cruz revela la dieta de su hijo para sus seguidoras

