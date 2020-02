Luego de que se conociera la violación que sufrió la periodista Claudia Morales, el tema vuelve a sonar.



Desafortunado trino recibió Claudia Morales al preguntar cómo combatir el dolor de cabeza

Y es que hace dos años ella contó su caso por medio de una columna de opinión en el diario el Espectador.

Ahora, tras un trino en sus redes sobre un tema que no está relacionado con la violación, el senador y guionista Gustavo Bolívar revivió el asunto.

La también columnista pidió un consejo a sus seguidores de Twitter para combatir el dolor de cabeza.

Tomo usualmente Dolex y uso un aceite de esencias de Just pero no están funcionando.

Muchos respondieron que debía practicarse un chequeo médico, otros le dieron consejos naturistas.

Pido un consejo: llevo 3 días con dolor de cabeza. Tomo usualmente Dolex y uso un aceite de esencias de Just pero no están funcionando. ¿Qué ejercicios o terapias conocen que sean efectivos para esto? Es posible que el malestar esté asociado a la altura y la contaminación.

Sin embargo hubo una respuesta que llamó mucho la atención, fue precisamente la de Bolívar.

Como era de esperarse el rechazo fue inmediato dentro de la red social.

Muchos le pidieron retractarse por lo dicho y ofrecerle disculpas a Morales.

Qué pena senador Bolivar pero se le fueron las luces, nunca esperé de ud un trino como estos. Lo he leído varias veces y no logro entender, qué lo llevó a escribir este despropósito, soy una mujer mayor 61 años y no me cabe en la cabeza que ud haya escrito esto. Revise por favor.

