La reacción de Trump hacia Nancy Pelosi es la muestra de que llegó el momento de ponerle un alto

Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, realizó el reporte anual de la nación en el que debe entregar a la Cámara de Representantes cuál es el estado de su país.

Al llegar al evento Trump debía entregar su discurso a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, al momento de hacerlo, el republicano le negó el saludo, situación que lo llevó a convertirse en tendencia mundial.

Pelosi, en respuesta rompió el discurso que el mandatario le entregó al momento de llegar, dejando claro que no está de acuerdo con la falta de educación y cordialidad por parte del estadounidense.

A través de redes sociales, Pelosi escribió:

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople . We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

En octubre de 2018 el mandatario mencionó:"Estas gritonas de los ascensores son profesionales a sueldo que solo quieren que los senadores den mala imagen", al referirse a las manifestantes por la designación del juez Brett Kavanaugh.

Cuando se encontraba en campaña por la presidencia de Estados Unidos, Trump se refirió a Hillary Clinton y a su manejo de la presidencia de la siguiente forma: "Si Hillary no puede satisfacer a su esposo, ¿cómo pretende satisfacer a Estados Unidos?", escribió en su cuenta de Twitter.

Donald Trump utiliza su cuenta de Twitter para enviar mensajes de odio hacia las mujeres: "No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país. Deberían disculparse con América (e Israel) por las cosas horribles (odiosas) que han dicho. ¡Están destruyendo al Partido Demócrata, pero son personas débiles e inseguras que nunca pueden destruir a nuestra gran nación!"

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019