Guerra de tweets tras declaraciones del exdiputado ‘Pocho’ Harb sobre Jlo y Shakira

El periodista deportivo y exdiputado ‘Pocho’ Harb encendió la polémica en Twitter tras postear: Si yo fuera gerente de mercadeo de la Coca Cola las contrato a las dos como modelos de envases mediano y familiar. El sabor es el mismo: riquísimo; solo cambia el envase.

Esta frase la colocó junto a un video de las cantantes en el que se las ve de espaldas moviendo las caderas y nalgas.

Inmediatamente estalló una guerra de tweets en respuesta a su comentario. Le dijeron machista, ‘viejo verde’, grosero y lo acusan de cosificar el cuerpo de la mujer al compararlo con una bebida.

Harb no se quedó con el insulto y devolvió con esta respuesta: Preferible a lesbiana, abortista y criminal”.

Esto encendió aún más la caldera de Twitter. Unos defendían a Harb por “ponerle en el puesto a la feminazi” y otros apoyaban a la abogada que defendía su postura.

No sé en qué discusión te has metido. Yo voy a simplificarlo las dos son mujeres con nalgas hermosas que apasionan a cualquiera que se jacta de ser varón. Que las amargadas lloren. El feminismo mal entendido es detestable.

A propósito, han escuchado "El chico del apartamento 512"? Es una microhistoria de acoso, que refleja lo que es ser mujer en Latinoamérica.

Amo cuando Selena le dice al acosador:"(…) No me caen los viejos raaaabos verdes!". Ella me representa: https://t.co/cPibwRWERt

— Lolo Miño 💚💜🌈 (@LoloMino) February 4, 2020