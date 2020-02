"Eres realmente miserable": Bessy Gallardo explota tras recibir hiriente comentario

La egresada de Derecho, Bessy Gallardo, protagonizó un tenso intercambio en Twitter, luego de alzar la voz por el actor Héctor Morales y el activista LGBTI+ Felipe Parada. Esto, luego que un usuario identificado como Patricio Sainz escribiera un mensaje calificándolos como "los dos peores tipos que esta crisis nos ha parido".

Sus palabras tuvieron 1.300 me gusta y casi 300 retweets. Además, provocaron una serie de reacciones por parte de los usuarios, quienes mostraron sus posturas a favor y en contra a través de la misma plataforma. Entre estos, figuró Bessy Gallardo, quien arremetió en contra del autor aludiendo a la manera en este que se refirió a las figuras.

"¿Estás picado Patricio? Por qué no pones las cosas con @. Así les das la oportunidad de que se defiendan", puso, agregando que su mensaje hablaba más de él que del actor y el político.

Momentos más tarde, el joven volvió a manifestarse en la plataforma, aunque esta vez tuvo palabras para la misma Bessy Gallardo. "Se me olvidó que esta crisis también nos regaló a Bessy, quien inventa una familia para cada anécdota que nos quiere contar", escribió.

De esta manera, apeló a los testimonios que la joven ha entregado en sus apariciones televisivas, en las que ha remarcado que sus padres tenían ideologías completamente distintas. "Eres realmente miserable. Y no, no invento una familia. No tengo la culpa de que mis padres se enamoraran siendo de mundos tan distintos", dijo. "Eres tan limitado que no te da para entender que hay muchas familias como la mía", agregó.

