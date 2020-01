Maestra abusaba de su alumna de cuatro años en escuela de Quito

La niñera de una menor de 4 años avisó a la madre que parece que había sido violada por su profesora en una escuela de Quito.

Todo empezó porque Nicole (nombre protegido) tenía ciertas actitudes que denotaban el abuso. Con lágrimas en los ojos, Miriam, su madre, contó a Teleamazonas que nunca se imaginó que su hija era víctima de abuso sexual por parte de su maestra.

“No puedo creer todo lo que ha estado ocultando mi hijita por temor. Se tocaba sus partes íntimas y cuando yo la vi, ella reaccionó y me dijo: mami pero no me mates.

No sé cómo alguien tan cruel puede hacerle daño a una criatura tan pequeña. Yo pensaba que estaba feliz estudiando con sus compañeritos pero no que estaba pasando por todo eso”, confesó.