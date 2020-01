Estudiante mexicana pide apoyo para poder asistir a un curso de la NASA en Los Angeles

El talento mexicano definitivamente es de exportación. Así lo prueba Silvia Alba Delgado, quien está en los últimos semestres de la carrera de Medicina en la Universidad Juárez del Estado de Durango y aspira estudiar Medicina Aeroespacial en Estados Unidos.

Pero hay tan solo un impedimento: falta de apoyo. La joven de 24 años pide a su casa de estudios que la apoye en este camino que desea recorrer, ya que la NASA lanzó una convocatoria para una estancia de 4 meses en una de sus bases espaciales, en Los Angeles, pero su universidad le impidió inscribirse por no contar con recursos económicos.

De ser seleccionada en la convocatoria, Delgado tendría que cubrir sus gastos de estadía y los vuelos hacia Estados Unidos.

Esto sumaría un total de 150 mil pesos, dinero que ella se comprometió a juntar, desligando a la universidad de la obligación de cubrir los gastos. Aún así, no la inscribieron.

“Me dicen que no tienen el dinero, para empezar la convocatoria dice que se paga a partir del 31 de marzo, dicen que no se pueden comprometer, me comunico con la responsable de intercambios internacionales y me da las gracias por compartirla y que en el futuro esperan apoyar a otros estudiantes, es decir a mí no”, expresó la futura doctora, reseñó el portal Capital Coahuila.

“Yo me enteré de la convocatoria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en asociación con la Agencia Espacial Mexicana y la NASA, ellos están ofreciendo la oportunidad de hacer una estadía de cuatro meses, es para hacer un proyecto de investigación”, agregó la joven.

“Mi sueño es trabajar en la NASA, me he matado en la escuela para tener el promedio que tengo, me he esforzado mucho, la convocatoria se cierra el 31 de enero, mis papás me dijeron que hiciera todo lo posible, que si no voy, sea por la escuela”, sentenció.

Te recomendamos en video: