"Ya no seré una carga para usted mamita": la desgarradora carta de Paola Guzmán que dejó antes de suicidarse

Paola Guzmán se quitó la vida el 12 de diciembre de 2002 después de soportar abusos sexuales durante dos años por parte del vicerrector del colegio donde estudiaba en Guayaquil. Su madre reveló un fragmento de su carta que dejó antes de morir. Esto fue dos días después de que cumpliera 16 años al ingerir 11 diablillos de fósforo blanco antes de ir a clases.

Su madre mencionó que en la carta dijo que "ya no sería una carga, ni un estorbo, ni una vergüenza para ella". “Nunca me di cuenta de lo que estaba pasando y ella se lo llevó a la tumba, porque estuvo amenazada por este hombre. Ella es una niña que estuvo amenazada", dijo años después Petita Albarracín.

Paola no pudo soportar los abusos sexuales por parte de la autoridad del colegio público donde estudiaba, quien después se enteró que estaba embarazada y al recurrir ayuda a su violador, este le dio dinero para que se practique un aborto con el doctor de la misma institución. El médico se ofreció a ayudarla, a cambio de mantener relaciones sexuales.

Su madre contó que a lo mejor "Paola puso los diablillos en la comida". Cuando llegó al colegio empezó a mostrar síntomas de envenenamiento. A sus amigas les contó lo que había hecho y en ese momento le llevaron a la enfermería de su colegio. Petita contó que no hicieron nada por salvarle la vida, "le dijeron que rece por “el pecado que había cometido”". Tres horas después, una compañera le llamó a la madre para que viniera a buscarla. Fue demasiado tarde.

Luego de 18 años, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La directora de derechos humanos de la Procuraduría General de Ecuador, María Fernanda Álvarez, pidió disculpas a la madre de la víctima, Petita Albarracín, por las "acciones y omisiones del Estado" que permitieron los abusos de la menor y su muerte.

Today, Paola's mother had to testify on behalf of her daughter, who can no longer speak for herself because of the heinous crimes committed against her. No mother should have to go through this. We are fighting so that they won't have to. #JusticiaPorPaola pic.twitter.com/PRROr5snUa

— Center for Reproductive Rights (@ReproRights) January 28, 2020