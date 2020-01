El conmovedor video de Kobe Bryant con su hija que demuestra la hermosa relación que tenían

El mundo del deporte está devastado tras la partida de Kobe Bryant, quien fuera estrella de la NBA y un deportista excepcional. Falleció tras estrellarse el helicóptero en el que iba con su hija Gianna, de tan solo 13 años y quien tenía un futuro brillante en el deporte que tanto amaba su padre.

La aeronave se desplomó en Calabasas, California, provocando la muerte no solo de Kobe y su hija sino del resto de los 8 tripulantes que iban con el deportista de 41 años, estrella de los Lakers.

Jennifer Lopez, amiga de la familia, envió un conmovedor mensaje ante la muerte de Kobe Bryant que demuestra esta unión familiar: “Familia. Mientras me desplazaba por el feed de Kobe, y Alex y yo hablábamos sobre los momentos que recordamos sobre él… esta es la verdad que suena más fuerte… la familia es lo que más importa. Todos sentimos tristeza por esta pérdida, pero todo lo que puedo pensar es que es un grano de arena en comparación con lo que Vanessa debe pasar en este momento”.

“Lo más injusto de la vida es perder un hijo y un esposo el mismo día. Vanessa, rezo por tu fortaleza y que Dios te guíe en cada paso del camino a través de este desamor inimaginable. Para las otras familias que sufren esta tragedia impensable, que Dios esté con todos ustedes”, agregó la cantante.

A raíz de esta tragedia, surgió un dulce video de Kobe y su hija Gianna, en el que intercambiaban puntos de vista durante un partido de baloncesto y él le daba consejos a su pequeña. Este momento demostró la fuerte y unida relación tenían padre e hija, siendo ejemplo para todos los que sean padres.

“Un hermoso momento entre un padre y su hija. Como padre de mis hijas preadolescentes, esto es inspirador. Sigamos hablando. Sigamos guiando. Haz tu mejor esfuerzo. Kobe lo hizo”, escribió en Twitter el usuario @arlowhite al compartir el clip de video.

A beautiful moment between a father and his daughter. As a Dad to pre-teen daughters myself, this is both inspirational & deeply relatable. Keep talking. Keep guiding. Do your best. #Kobe did.

Utterly heart wrenching news 💛💜pic.twitter.com/6M4hwTGihw

— Arlo White (@arlowhite) January 27, 2020