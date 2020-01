Fernando Colunga asegura que aún “está a tiempo” para ser papá

Fernando Colunga aseguró en una reciente entrevista que no descarta tener hijos y que todavía está a tiempo.

El intérprete de 53 años, que acaba de regresar a la pantalla chica con la serie ‘Malverde: el santo patrón’, confesó al programa Un Nuevo Día que aunque su vida no había marchado de acuerdo al plan, cree que aún puede vivir la paternidad.

“Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”, destacó.

Ya en 2012, la estrella de “Abrázame muy fuerte” había hablado sobre el tema. En ese momento recalcó que no adoptaría.

“No es lo mío. Yo soy una persona que viene de una familia tradicional y yo quiero lo mismo, sin pretender copiar a mi familia”, dijo a Notimex, según reseñó People.

Igualmente, el artista reveló por qué permanece soltero siendo uno de los actores mexicanos más codiciados.

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel? También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”, señaló a la presentadora Rashel Díaz.

Fernando Colunga devela las características de su mujer ideal

Durante la conversación, Colunga además explicó cómo deber ser una mujer para poder mantener una relación con él. Enfatizó que lo indispensable es que tenga seguridad y confianza.

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, sostuvo.

