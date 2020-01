FOTOS Cinco hermanas de adolescente con leucemia se raparon el cabello para apoyarla

View this post on Instagram

No início, Vitória Araújo sentia apenas cansaço. Depois percebeu que a gengiva estava sangrando. Fez exames em um dia e, no outro, desmaiou em casa. Em seguida, veio o diagnóstico: leucemia, com apenas 16 anos. Para acolher a adolescente, toda a família deu seu apoio incondicional: as 5 irmãs rasparam o cabelo junto com ela. Veja toda essa história no g1.com.br