Se celebrarán bodas con temática de Hello Kitty en CDMX, así que ve eligiendo tu vestido de novia

Las fanáticas de Hello Kitty no podrán resistirse a una boda de temática de la famosa gatita, donde cada adorno y detalle estén inspirados en el mundo del personaje japonés y sus amigos. Lo mejor es que no tendrán que invertir todos sus ahorros para convertirlo en realidad, pues gracias a Mercadito HK ahora todas podrán tener la boda de sus sueños en la CDMX.

Bodas de Hello Kitty en la CDMX

El próximo 15 de febrero las parejas que decidan jurarse amor eterno, podrán hacerlo en la Casa Franciscana ubicada en el centro Hitórico de la CDMX, donde se llevará a cabo la primera edición del Mercadito HK, el cual celebrará bodas masivas con temática de Hello Kitty.

Hello Kitty - Instagram

Para casarse, cada pareja deberá pagar una cuota de 200 pesos que incluye un certificado de matrimonio de Mercadito HK, un juego de argollas de fantasía, una fotografía digital e instantánea y la entrada al bazar.

Hello Kitty - Instagram

Las bodas se realizarán el 15 y 16 de febrero de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Durante el evento las personas también podrán encontrar miles de productos originales de Sanrio, así como talleres y actividades inspiradas en los tiernos personajes.

Hello Kitty Fan Fest

Así que si quieres celebrar el día del amor en una divertida ceremonia junto a tu pareja, o simplemente quieres encontrar tus productos preferidos de Hello Kitty, no te pierdas este evento.

