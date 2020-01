Colectivo ‘Las Tesis’ llegó con “Un violador en tu camino” hasta la Casa Blanca con la movilización Women’s March

Cientos de mujeres se concentraron el sábado pasado en Washington DC para la llamada “Women’s March” en defensa de los derechos femeninos, movilización en la que participó el colectivo chileno ‘Las Tesis’, que se dio a conocer en todo el mundo por su tema protesta “Un violador en tu camino” que se manifestaba contra la violación de las mujeres.

El colectivo entonó el himno en inglés y en español frente a la Casa Blanca, demostrando el alcance que tienen las mujeres cuando están unidas en una misma lucha.

We rose up today to demand our elected officials step up and join us in building a just, bold vision for our country where climate justice, reproductive freedom, and immigrants’ rights are not up for debate. And it was powerful. #WomensMarch2020 #WomenRising

📸: @KishaBari pic.twitter.com/6lj5W6fr4I

— Women's March (@womensmarch) January 18, 2020