La santandereana Laura Quintero fue conocida en redes porque su novio pidió su mano antes de una cirugía.Cáncer impidió que mujer se casara con novio que le propuso matrimonio en hospital

Trabajó para la Alcaldía de Barrancabermeja y en redes se conoció a su novio, Carlos Gil, quien le propuso matrimonio con una serenata antes de su cirugía.

Esto, porque a la mujer, hace dos años, le detectaron un cáncer que le hizo metástasis en los ovarios e hígado.

Ella salió perfectamente de la cirugía, pero se conoció que murió en Bucaramanga luego de batallar por meses con la enfermedad.

Nunca se rindió. Siempre mostró su optimismo ante lo que estaba pasando. Esto escribió en redes, hace algún tiempo:

“No es un #tbt, solo quiero que vean mi antes de la enfermedad que me quiso robar los sueños y la vida. Porque de ahora en adelante, van a ver lo que Dios me va a regalar; mi sanidad está hecha hace siglos, en la cruz me fue regalada”, publicó Quintero hace unas semanas en su cuenta personal de Facebook.