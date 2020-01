Ecuador elegirá a sus nuevos Pueblos Mágicos este 2020

View this post on Instagram

ESP⬇️ENG> Continuing with last post legend, this is Mama Cotacachi volcano, lover of taita Imbabura. . Why Mama Cotacachi has snow? Check previous post to know why. Swipe ⬅️ to see next 📷, where two indigenous ladies are passing by, one with the typical dress (left) from La Esperanza-Zuleta area, which is on the other side of Imbabura Mt., and the other one with typical dress from Otavalo, next to Cotacachi city. . Why volcanoes have gender in #Ecuador? The indigenous refer to a volcano as being either a "taita" (father/daddy) or "mama." The indigenous refer to a volcano as being either a "taita" (father/daddy) or "mama." You might wonder why some are taitas while others are mamas. According to one cultural expert, the mama volcanoes produce ash that helps to fertilize the soil. But the land around taita volcanoes is generally not suitable for agriculture. Since pre-Inca times, people have understood which areas are the most fertile. . ESP> Continuando con la publicación anterior, este volcán es Mama Cotacachi, amante de taita Imbabura. . Por qué Mama Cotacachi tiene nieve? Lee la anterior publicación para saber por qué 😯 Desliza ⬅️ para ver la siguiente 📷 donde dos mujeres indígenas están pasando, una con vestimenta típica de la zona La Esperanza -Zuleta (al otro lado del Imbabura) y la otra con vestimenta típica de Otavalo, cerca de la ciudad de Cotacachi. . Por qué los volcanes tienen género en Ecuador? Los indígenas se refieren a los volcanes como taita (papá) o mama. Por qué? De acuerdo con un experto cultural, los volcanes mama producen ceniza que fertiliza el suelo. Pero normalmente la tierra alrededor de los volcanes taita no es apta para la agricultura. La gente ha entendido cuál es apta desde los tiempos pre-Incas.